Тепла погода в Україні. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 27 серпня очікується сонячна та тепла. Короткочасні дощі обіцяють лише у Закарпатській та Львівській областях.

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Вночі стовпчики термометрів покажуть від 12° на заході та півночі країни до 17° у південних регіонах та Криму. Вдень повітря прогріється до 25−32° тепла. Вітер очікується південно східний та північно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві 27 серпня очікується сонячна та спекотна. Температура вночі 14−16° за Цельсієм, вдень 26−28° тепла.

У Львові у вівторок очікується тепла погода. Температура повітря вночі 13−15° тепла, вдень 28−30° тепла за Цельсієм.

В Одесі завтра відпочиваючим не заважатимуть дощі — обіцяють сонячну погоду. Вночі температура повітря прогріється до 17−19° тепла, а вдень 30−32° вище нуля.

У Дніпрі найближчої доби буде тепло та сонячно. Вночі температура повітря прогріється до 13−15° вище нуля, вдень прогнозують 28−30° тепла.

У Харкові у вівторок без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 12−14° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

У Карпатах 27 серпня Гідрометцентр обіцяє вдень короткочасні дощі та грози, а вночі істотних опадів не прогнозується. Повітря вночі прогріється до 12−14° тепла, вдень 29−31° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 27 серпня прогнозується відносно спокійною. Уранці до 9.00 очікуються невеликі збурення.