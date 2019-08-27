Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n125996-pogoda-v-ukrayini-na-28-serpnya-gidrometcentr-prognozuie-speku-karta.html

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Погода в Україні 28 серпня очікується спекотна. Грози та опади прогнозують лише на Прикарпатті та Закарпатті.

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Вночі температура повітря прогріється від 11−12° у східних областях до 21° у південних областях. Вдень стовпчики термометрів покажуть 25−32° тепла. Вітер очікується південно-східний та північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві 28 серпня очікується сонячна та спекотна. Температура вночі 14−16° за Цельсієм, вдень 26−28° тепла.

У Львові у середу очікується погода без істотних опадів. Температура повітря вночі 13−15° тепла, вдень 28−30° тепла за Цельсієм.

В Одесі 28 серпня відпочивальникам обіцяють сонячну погоду. Вночі температура повітря прогріється до 17−19° тепла, а вдень 30−32° вище нуля.

У Дніпрі завтра прогнозується сонячна та тепла погода. Вночі температура повітря прогріється до 13−15° вище нуля, вдень прогнозують 28−30° тепла.

У Харкові найближчої доби Гідрометцентр обіцяє безхмарну погоду. Стовпчики термометрів вночі покажуть 12−14° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

У Карпатах 28 серпня синоптики прогнозують короткочасні дощі, можливі грози. Повітря вночі прогріється до 12−17° тепла, вдень 28−32° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 28 серпня очікується відносно спокійна. Невеликі збурення прогнозуються впродовж доби.

Нагадаємо, погода в Україні 27 серпня очікувалася сонячна та тепла. Короткочасні дощі синоптики прогнозували лише у Закарпатській та Львівській областях.