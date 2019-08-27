Ракетні навчання запланувала Україна. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n125995-rosiya-namagaietsya-pereshkodyty-raketnym-strilbam-v-odeskiy-oblasti-karta.html

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Ракетним стрільбам в Одеській області, які запланували українські військовослужбовці, планує завадити Російська Федерація.

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Росія підготувала провокацію з метою ускладнення чергового етапу випробувань вітчизняних ракетних комплексів. РФ перекрила прилеглу до району пусків морську ділянку у Чорному морі. Про це 27 серпня повідомив «Український мілітарний портал» із посиланням на відповідні сповіщення NOTAM та морський припис 352/19.

Зазначається, що ракетні пуски відбуватимуться 30 та 31 серпня на півдні Одеської області. В цей час буде обмежений доступ до мисів «Калфа», «Льодники» та 1−10 км морської коси від населеного пункту Лебедівка. Саме на цьому полігоні планують випробувати зенітно-ракетні комплекси «Нептун» та «Вільха».

Водночас Росія з 29 по 31 серпня перекрила прилеглий до закритого повітряного простору район у морі. Зазначається, що цей район впродовж трьох днів буде небезпечний для плавання. Офіційне трактування російської сторони — для проведення ракетних стрільб.

Нагадаємо, 26 серпня в окупованому Криму військовослужбовці Збройних сил РФ провели військові навчання. Окупанти провели навчально-бойові пуски ракет класу «повітря-повітря» з винищувачів Су-30СМ.