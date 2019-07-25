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В Одеській області пройшло успішне випробування ракет для ЗСУ. Фото: РНБО

Ракети «Вільха» успішно випробували на Одещині (ВІДЕО)

25 лип 2019, 11:39
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Випробування ракет високоточної системи залпового вогню «Вільха» зі збільшеною дальністю ураження успішно пройшли 24 липня в Одеській області.

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За словами заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергія Кривоноса, після завершення перевірки технічних рішень і проведення випробувань було підтверджено успішні результати ураження цілей на максимальній дальності. Про це сьогодні інформує прес-служба РНБО.

За технічними даними, «Вільха» є високоточною зброєю для Збройних сил України, максимальна дальність стрільби якої становить 70 км, а швидкість на кінцевій ділянці траєкторії сягає близько 3,4 м.

Як зазначив Кривонос, на даний момент у РНБО ухвалюється низка рішень, спрямованих на забезпечення взяття на озброєння ЗСУ та постачання нових реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, що попередній етап випробувань «Вільхи» відбувся в Одеській області у травні 2019 року. Під час запуску ракет на полігоні був присутній міністр оборони Степан Полторак, який повідомив про успішне завершення випробувань.

Джерело: Ракурс


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