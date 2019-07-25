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В Одесской области прошло успешное испытание ракет для ВСУ. Фото: СНБО

Ракеты «Ольха» успешно испытали в Одесской области (ВИДЕО)

25 июл 2019, 11:39
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Испытания ракет высокоточной системы залпового огня «Ольха» с увеличенной дальностью поражения успешно прошли 24 июля в Одесской области.

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По словам замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса, после завершения проверки технических решений и проведения испытаний были подтверждены успешные результаты поражения целей на максимальной дальности. Об этом сегодня информирует пресс-служба СНБО.

По техническим данным, «Ольха» представляет собой высокоточное оружие для Вооруженных сил Украины, максимальная дальность стрельбы которого составляет 70 км, а скорость на конечном участке траектории достигает около 3,4 м.

Как отметил Кривонос, в данный момент в СНБО принимается ряд решений, нацеленных на обеспечение принятия на вооружение ВСУ и поставки новых реактивных систем залпового огня.

Напомним, что предыдущий этап испытаний «Ольхи» состоялся в Одесской области в мае 2019 года. Во время запуска ракет на полигоне присутствовал министр обороны Степан Полторак, который сообщил об успешном завершении испытаний.

Источник: Ракурс


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