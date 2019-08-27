У Вінниці арештували чоловіка, який кинув петарду в натовп дітей. Фото: golos.ua

https://racurs.ua/ua/n125994-u-vinnyci-areshtuvaly-cholovika-yakyy-kynuv-petardu-v-natovp-ditey.html

Ракурс

У Вінниці арештували чоловіка, що кинув петарду в натовп дітей, котрі гралися на дитячому майданчику, біля якого був припаркований його автомобіль. Як наслідок, одна дитина потрапила до лікарні.

Loading...

Інцидент стався 23 серпня на проспекті Юності, повідомляє прес-служба облуправління Нацполіції.

Встановлено, що 64-річний чоловік упродовж тривалого часу конфліктував зі своїми сусідами. Причиною цьому було те, що підозрюваний постійно паркував своє авто на території дитячого майданчика.

Через невдоволення іграми дітей біля його автомобіля та зауваження сусідів чоловік із балкона своєї квартири кинув на майданчик петарду. Одна 9-річна дівчинка дістала тілесні ушкодження, решта дітей відбулася переляком.

Зловмисника затримали і відкрили стосовно нього кримінальне провадження за ст. 15 і ст. 115 КК України (закінчений замах на вбивство понад двох осіб або малолітньої дитини). Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сьогодні Вінницький міськсуд задовольнив клопотання слідчого і ухвалив підозрюваному запобіжний захід у виді взяття під варту терміном на 60 днів.

Раніше повідомлялося, що поліція Дніпра почала кримінальне провадження стосовно жінки, яка тримала малолітню дитини на ланцюгу.