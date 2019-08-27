В Виннице арестовали мужчину, бросившего петарду в толпу детей. Фото: golos.ua

https://racurs.ua/n125994-v-vinnice-arestovali-mujchinu-brosivshego-petardu-v-tolpu-detey.html

Ракурс

В Виннице арестовали мужчину, бросившего петарду в толпу детей, играющих на детской площадке, возле которой был припаркован его автомобиль. В итоге один ребенок оказался в больнице.

Loading...

Инцидент произошел 23 августа на проспекте Юности, сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции.

Установлено, что 64-летний мужчина на протяжении длительного времени конфликтовал со своими соседями. Причиной этому стало то, что подозреваемый постоянно парковал свой автомобиль на территории детской площадки.

Из-за недовольства играми детей у его автомобиля и замечаний соседей мужчина с балкона своей квартиры бросил на площадку петарду. Одна 9-летняя девочка получила телесные повреждения, остальные дети отделались испугом.

Злоумышленника задержали и открыли в отношении него уголовное производство по ст. 15 и 115 УК Украины (законченное покушение на убийство более двух лиц либо малолетнего ребенка). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Сегодня Винницкий горсуд удовлетворил ходатайство следователя и принял в отношении подозреваемого меру пресечения в виду заключения под стражу сроком на 60 дней.

Ранее сообщалось, что полиция Днепра начала уголовное производство в отношении женщины, которая держала малолетнего ребенка на цепи.