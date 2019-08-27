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Зеленский назначил Сергея Болдыря главой СБУ Киевщины. Фото: sprotyv.info

Киевская СБУ получила нового руководителя

27 авг 2019, 18:05
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Владимир Зеленский, президент Украины, определился с новым руководителем Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Он подписал указ, которым назначил на эту должность Сергея Болдыря.

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Указ № 629/2019 сегодня был обнародован на сайте главы государства.

Также сегодня глава государства подписал другой указ, которым уволил Болдыря с должности главы Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ. Эту должность Болдырь занимал с 2016 года. В 2017 году тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ, которым присвоил ему звание генерал-майора.

Болдырь родился в 1973 году в Одессе. Окончил Национальную академию СБУ. Женат, растит двух сыновей.​

На посту главы СБУ Киевской области Болдырь сменит Олега Велендюка, который был уволен 31 мая. Велендюк находился в должности с августа 2018 года.

Напомним, что сегодня Зеленский назначил нового руководителя СБУ Кировоградской области. Им стал Алексей Петров, который ранее занимал должность главы Департамента контрразведки СБУ.

Источник: Ракурс


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