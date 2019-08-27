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В ряды ВСУ будут призывать срочников. Фото: 112 Украина

В «Слуге народа» сообщили, перейдет ли Украина полностью на контрактную армию

27 авг 2019, 17:54
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Партия «Слуга народа» готовит проекты законов о военной службе и альтернативной службе.

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У Зеленского пока не планируют переходить полностью на контрактную армию и оставят действующую систему призыва. Об этом в интервью «Левому берегу» заявила народный депутат от «Слуги народа» Анна Коваленко.

По ее словам, форма комплектования армии останется смешанной по ряду причин. При этом политики будут вносить изменения в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной службе». Кроме того, готовятся системные изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и общественного резерва.

Коваленко добавила, что сейчас представители «Слуги народа» работают над четырьмя большими блоками законопроектов для реформирования оборонной отрасли.

Как известно, в Украине существует смешанная форма комплектации Вооруженных сил. Часть призывают на срочную службу, часть служит по контракту.

Напомним, с апреля по июнь в Украине прошел весенний призыв на срочную службу. В рамках призывной кампании планируется призвать более 18 тыс. лиц.


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