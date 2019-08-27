Убийство военного под Одессой: суд арестовал подозреваемого

Убийство военного под Одессой: суд взял под стражу подозреваемого. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n125990-ubiystvo-voennogo-pod-odessoy-sud-vzyal-pod-straju-podozrevaemogo.html

Ракурс

Убийство военнослужащего под Одессой совершил его сослуживец. Он взят под стражу на 60 дней без права внесения залога. Такое решение сегодня принял Беляевский районный суд Одесской области, рассмотрев ходатайство следователя.

Loading...

Военнослужащего подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство), сообщает «Судебная власть Украины».

Во время заседания подозреваемый и его адвокат не возражали против решения судьи. Прокурору удалось доказать, что существует риск побега фигуранта дела и наличие множества доказательств его причастности к жестокому убийству. Учитывая это, судья встал на сторону обвинения.

Подозреваемый будет находиться под стражей на гауптвахте Южного территориального управления военной службы. За убийство сослуживца ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что морского пехотинца-срочника застрелили выстрелом в голову. Это произошло на днях в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты в селе Дачное под Одессой.