Вбивство військового під Одесою: суд арештував підозрюваного

Вбивство військового під Одесою: суд взяв під варту підозрюваного. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n125990-vbyvstvo-viyskovogo-pid-odesou-sud-vzyav-pid-vartu-pidozruvanogo.html

Ракурс

Вбивство військовослужбовця під Одесою скоїв його товариш по службі. Парубка взято під варту на 60 днів без права внесення застави. Таке рішення сьогодні ухвалив Біляївський районний суд Одещини, розглянувши клопотання слідчого.

Loading...

Військовослужбовця підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство), повідомляє «Судова влада України».

Під час засідання підозрюваний і його адвокат не заперечували проти рішення судді. Прокурору вдалося довести, що існує ризик втечі фігуранта справи та наявність безлічі доказів його причетності до жорстокого вбивства. З огляду на це суддя став на бік обвинувачення.

Підозрюваний перебуватиме під вартою на гауптвахті Південного територіального управління військової служби. За вбивство товариша по службі йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що морського піхотинця-строковика застрелили пострілом у голову. Сталося це днями у пункті постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти у селі Дачному під Одесою.