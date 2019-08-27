Екс-начальник ГУ Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін. Фото: Андрій Новицький

https://racurs.ua/ua/n125991-antykorupciyne-buro-vidkrylo-sche-odne-provadjennya-proty-eks-kerivnyka-policiyi-odeschyny.html

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Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти екс-начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна.

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Екс-правоохоронця підозрюють у тому, що він не вказав у декларації за 2017 рік коштів на суму понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 484 тис. грн. Триває розслідування за ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу. Про це 27 серпня повідомляють «Українські новини».

Раніше НАЗК виявило в декларації Головіна за 2017 рік ознаки декларування недостовірної інформації. Встановлено, що він не задекларував належні йому автомобіль, квартиру та квартиру дружини. Також у декларації не були вказані відомості про його дохід та дохід дружини.

Нагадаємо, Антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації депутатом Верховної Ради Михайлом Поплавським. Детективи перевіряють, чи не приховував політик житловий будинок, фотознімки якого регулярно публікував у соціальних мережах. Мова йде про дім площею 1 тис. 67 кв. м.