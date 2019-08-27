Фото на документи: восени в Україні запрацюють нові правила

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Фото на документи: в Україні вводять нові правила. Фото: "Діло"
Фото на документи: восени в Україні запрацюють нові правилаhttps://racurs.ua/ua/n125985-foto-na-dokumenty-v-ukrayini-vvodyat-novi-pravyla.htmlРакурс
Фотографії на документи в Україні робитимуть за новими правилами. Уряд скасував одну з найбільш спірних вимог, дозволивши фотографуватися на паспорт у головному уборі.
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Зміни набудуть чинності з жовтня 2019 року, повідомляє урядовий портал.
Під час оформлення документів враховуються рекомендації Міжнародної організації цивільної авіації. Вказані зміни до правил допоможуть полегшити процес фотографування на документи, а також усунуть складнощі для представників різних релігійних конфесій.
При цьому обов’язковими вимогами до фото на паспорт залишаються: фотографування виключно в анфас, погляд в об'єктив, відкриті чоло й обличчя, видимість плечей людини й обличчя на 70−80% площі знімка.
Нагадаємо, що з 1 липня в Україні зросла вартість оформлення документів. Зокрема, змінилася ціна паспорта громадянина України, закордонного паспорта, а також біометричного посвідчення для іноземців.
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