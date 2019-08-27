«Укрзалізниця» почне передавати вокзали у приватну власність з 2020 року. Фото: ЕП

https://racurs.ua/ua/n125989-ukrzaliznycya-pochne-peredavaty-vokzaly-u-pryvatnu-vlasnist-z-2020-roku.html

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«Укрзалізниця» має намір передати перші залізничні вокзали у приватну власність вже наступного року. За словами глави компанії Євгена Кравцова, передача вокзалів у концесію забезпечить надходження додаткових інвестицій.

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Наразі «Укрзалізниця» працює над декількома перспективними напрямками розвитку залізничної галузі в Україні, зокрема, залученням приватного капіталу за допомогою вокзалів. Про це Кравцов написав у своїй колонці на «Економічній правді».

За слова глави УЗ, Україні необхідно переймати досвід Європи, де передача вокзалу в руки приватних осіб або створення спільного підприємства є буденною справою. Це дозволить залучити додатковий капітал, який у подальшому буде задіяно в реконструкції залізничної інфраструктури. Окрім того, така співпраця допоможе «Укрзалізниці» знайти нових партнерів.

При цьому Кравцов зазначив, що через економічні та політичні ризики можливість передачі великої частини активів компанії у руки одному стратегічному партнеру є малоймовірною.

Незалежно від того, як відбуватиметься приватизація «Укрзалізниці», передача активів у приватні руки стане ефективним засобом протидії корупції та неефективній роботі, вважає Кравцов.

Раніше повідомлялося, що команда президента Володимира Зеленського анонсувала масштабну приватизацію найбільших українських банків, «Укрзалізниці» й «Укрпошти». Це буде зроблено для того, щоби залучити іноземні фінансові групи до України.