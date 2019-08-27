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«Укрзализныця» начнет передавать вокзалы в частную собственность с 2020 года. Фото: ЭП

«Укрзализныця» начнет передавать вокзалы в частную собственность с 2020 года

27 авг 2019, 16:49
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«Укрзализныця» собирается передать первые железнодорожные вокзалы в частную собственность уже в следующем году. По словам главы компании Евгения Кравцова, передача вокзалов в концессию обеспечит поступление дополнительных инвестиций.

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Сейчас «Укрзализныця» работает над несколькими перспективными направлениями развития железнодорожной отрасли в Украине, в частности, привлечением частного капитала с помощью вокзалов. Об этом Кравцов написал в своей колонке на «Экономической правде».

По слова главы УЗ, Украине необходимо перенимать опыт Европы, где передача вокзала в руки частных лиц или создание совместного предприятия является обыденным делом. Это позволит привлечь дополнительный капитал, который в дальнейшем будет задействован в реконструкции железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, такое сотрудничество поможет «Укрзализныце» обзавестись новыми партнерами.

При этом Кравцов отметил, что из-за экономических и политических рисков возможность передачи крупной части активов компании в руки одному стратегическому партнеру является крайне маловероятным.

Независимо от того, как будет происходить приватизация «Укрзализныци», передача активов в частные руки станет эффективным средством противодействия коррупции и неэффективной работе, считает Кравцов.

Ранее сообщалось, что команда президента Владимира Зеленского анонсировала масштабную приватизацию крупнейших украинских банков, «Укрзализныци» и «Укрпочты». Это будет сделано для того, чтобы привлечь иностранные финансовые группы в Украину.


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