НАБУ открыло уголовное производство против Поплавского

Михаил Поплавский – фигурант дела НАБУ. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/n125988-nabu-otkrylo-ugolovnoe-proizvodstvo-protiv-poplavskogo.html

Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации депутатом Верховной Рады Михаилом Поплавским.

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Производство открыто по ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Детективы проверяют информацию о возможном сокрытии Поплавским жилого дома площадью 1 тыс. 67 кв. м. Фотоснимки этого помещения политик и певец регулярно публиковал на собственных страницах в соцсетях. Об этом 27 августа сообщают «Українські новини» со ссылкой на источник.

По информации издания, за 2018 год нардеп из «Воли народа» Михаил Поплавский задекларировал 25 млн грн доходов и наличных средств 12 млн грн, 625 тыс. евро и 485 тыс. долл.

В 2017 году экс-ректор задекларировал 37,1 млн грн доходов. Поплавский является собственником трех земельных участков площадью 12 тыс. 893 кв. м, 13 тыс. 46 кв. м и 11 тыс. 630 кв. м в Кировоградской области, квартиры в Киеве площадью 75,8 кв. м нежилого помещения в Венгрии площадью 109 кв. м.

Ранее сообщалось, что ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский заинтересовал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. НАПК изучало декларацию «поющего ректора», которую он подал в 2017 году.