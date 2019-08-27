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В Киеве неизвестный водитель сбил полицейского и скрылся. Фото: Информатор

В Киеве неизвестный водитель сбил полицейского и скрылся (ВИДЕО)

27 авг 2019, 16:27
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ДТП в Киеве, в результате которого пострадал полицейский, произошло сегодня, 27 августа, на улице Антоновича напротив главного входа в торговый центр Ocean Plaza.

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Сотрудник полиции попал под колеса автомобиля неизвестного водителя, который после совершения наезда не остановился и скрылся с места аварии. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Сбитый правоохранитель некоторое время лежал на дороге. Свидетели ДТП оказали пострадавшему первую помощь и вызвали «скорую». Прибывшие врачи диагностировали у полицейского предварительно легкие травмы, но все же решили его госпитализировать.

В столице введен план «Перехват». Полицейские разыскивают легковой автомобиль Hyundai Matrix темно-синего цвета с номерами АИ 2330 ИЕ.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, устанавливая обстоятельства наезда на полицейского.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что в США мужчина угнал полицейский автомобиль и совершил несколько ДТП, пытаясь уйти от погони. В результате аварий погибли два ребенка и еще девять человек получили различные травмы.

Источник: Ракурс


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