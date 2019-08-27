У Києві невідомий водій збив поліцейського і втік. Фото: Інформатор

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ДТП у Києві, внаслідок якої постраждав поліцейський, сталася сьогодні, 27 серпня, на вулиці Антоновича навпроти головного входу до торговельного центру Ocean Plaza.

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Співробітник поліції потрапив під колеса автомобіля невідомого водія, який після скоєння наїзду не зупинився і втік з місця аварії. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Збитий правоохоронець деякий час лежав на дорозі. Свідки ДТП надали потерпілому першу допомогу і викликали «швидку». Прибувши на місце, медики діагностували у поліцейського попередньо легкі травми, але все ж вирішили його госпіталізувати.

У столиці введено план «Перехоплення». Поліцейські розшукують легковий автомобіль Hyundai Matrix темно-синього кольору з номерами АІ 2330 ІЕ.

На місці ДТП продовжують працювати співробітники правоохоронних органів, встановлюючи обставини наїзду на поліцейського.

Нагадаємо, сьогодні вранці повідомлялося, що в США чоловік викрав поліцейський автомобіль і вчинив кілька ДТП, намагаючись утекти від погоні. Внаслідок аварій загинули двоє дітей і ще дев’ятеро осіб дістали різні травми.