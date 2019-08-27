Спікер ВРУ Андрій Парубій. Фото: Андрій Парубій у Twitter

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Законопроект про новий Виборчий кодекс із відкритими списками 27 липня підписав спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

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Тепер документ може підписати президент України Володимир Зеленський. Голова парламенту висловив подяку всім депутатам, які підтримали проект закону. Про це йдеться на сторінці Парубія у Twitter.

Голова профільного комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях — підписати закон і я невідкладно підписав виборчий кодекс, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 липня народні депутати в другому читанні після низки провальних голосувань ухвалили новий Виборчий кодекс з відкритими списками. У новому Виборчому кодексі прохідний бар'єр становить 5%. У документі також передбачено введення онлайн процедури зміни місця голосування на парламентських виборах та виборах президента.

Ухвалення цього закону у команді президента України Володимира Зеленського назвали «однією великою ганьбою». А 12 липня Верховна Рада провалила постанову про скасування прийнятого нового Виборчого кодексу. Проект підтримали лише двоє нардепів при 226 мінімально необхідних.