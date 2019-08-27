Російські силовики в Криму здійснюють обшуки. Фото: ATR

https://racurs.ua/ua/n125983-okupanty-v-krymu-znovu-vlashtuvaly-obshuky-v-krymskyh-tatar.html

Ракурс

Обшуки в Криму 27 серпня здійснюють російські окупанти та їхні прибічники.

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Силовики проводять так звані слідчі дії у помешканні кримського татарина, що займається підприємницькою діяльністю. Поліцейські та спецназ сьогодні зайшли в селище Зуя. Про це повідомив адвокат Маммет Мамбетов на власній сторінці у Facebook.

З раннього ранку в будинку місцевого підприємця, кримського татарина — обшук. Крім нього, силовики нагрянули ще й у будинок його батьків, — йдеться у повідомленні.

Адвокат пише, що обшуки тривають у бізнесмена, який надає користувачам послуги з доступу до інтернету. Наразі невідомо, з чим пов’язані обшуки.

Як відомо, після окупації Криму в 2014 році російські силовики регулярно вчиняють репресії проти місцевих мешканців. Окупанти безпідставно влаштовують обшуки та затримують українців та кримських татар. Особливо, російські спецслужби цікавляться журналістами, громадськими активістами, членами Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримськими мусульманами.

Нагадаємо, у червні в анексованому Криму російські силовики прийшли з обшуками до двох помешкань кримських татар. Так звані слідчі дії окупанти проводили у селі Сари-Су Білгородського району в будинках Аксеїта Джанджакова та його матері.