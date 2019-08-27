Российские силовики в Крыму осуществляют обыски. Фото: ATR

https://racurs.ua/n125983-okkupanty-v-krymu-snova-ustroili-obyski-u-krymskih-tatar.html

Ракурс

Обыски в Крыму 27 августа осуществляют российские оккупанты и их приспешники.

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Силовики проводят так называемые следственные действия в доме крымского татарина, что занимается предпринимательской деятельностью. Полицейские и спецназ сегодня зашли в поселок Зуя. Об этом сообщил адвокат Маммет Мамбетов на собственной странице в Facebook.

С раннего утра в доме местного предпринимателя, крымского татарина — обыск. Кроме него, силовики нагрянули еще и в дом его родителей, — говорится в сообщении.

Адвокат пишет, что обыски продолжаются у бизнесмена, который предоставляет пользователям услуги по доступу к интернету. Пока неизвестно, с чем связаны обыски.

Как известно, после оккупации Крыма в 2014 году российские силовики регулярно совершают репрессии против местных жителей. Оккупанты безосновательно устраивают обыски и задерживают украинцев и крымских татар. Особенно российские спецслужбы интересуются журналистами, общественными активистами, членами Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымскими мусульманами.

Напомним, в июне в аннексированном Крыму российские силовики пришли с обысками в два дома крымских татар. Так называемые следственные действия оккупанты проводили в селе Сары-Су Белгородского района в домах Аксеита Джанджакова и его матери.