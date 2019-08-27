Спикер ВРУ Андрей Парубий. Фото: Андрей Парубий в Twitter

https://racurs.ua/n125986-parubiy-podpisal-novyy-izbiratelnyy-kodeks-s-otkrytymi-spiskami-foto.html

Ракурс

Законопроект о новом Избирательном кодексе с открытыми списками 27 июля подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Loading...

Теперь документ может подписать президент Украины Владимир Зеленский. Председатель парламента выразил благодарность всем депутатам, которые поддержали проект закона. Об этом говорится на странице Парубия в Twitter.

Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь — подписать закон, и я безотлагательно подписал избирательный кодекс, — говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля народные депутаты во втором чтении после ряда провальных голосований приняли новый Избирательный кодекс с открытыми списками. В новом Избирательном кодексе проходной барьер составил 5%. В документе также предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на парламентских выборах и выборах президента.

Принятие этого закона в команде президента Украины Владимира Зеленского назвали «одним большим позором». А 12 июля Верховная Рада провалила постановление об отмене принятого нового Избирательного кодекса. Проект поддержали лишь два нардепа при 226 минимально необходимых.