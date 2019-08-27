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Спикер ВРУ Андрей Парубий. Фото: Андрей Парубий в Twitter

Парубий подписал новый Избирательный кодекс с открытыми списками (ФОТО)

27 авг 2019, 16:16
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Законопроект о новом Избирательном кодексе с открытыми списками 27 июля подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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Теперь документ может подписать президент Украины Владимир Зеленский. Председатель парламента выразил благодарность всем депутатам, которые поддержали проект закона. Об этом говорится на странице Парубия в Twitter.

Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь — подписать закон, и я безотлагательно подписал избирательный кодекс, — говорится в сообщении.

Фото: Парубий в Twitter

Напомним, 11 июля народные депутаты во втором чтении после ряда провальных голосований приняли новый Избирательный кодекс с открытыми списками. В новом Избирательном кодексе проходной барьер составил 5%. В документе также предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на парламентских выборах и выборах президента.

Принятие этого закона в команде президента Украины Владимира Зеленского назвали «одним большим позором». А 12 июля Верховная Рада провалила постановление об отмене принятого нового Избирательного кодекса. Проект поддержали лишь два нардепа при 226 минимально необходимых.

Источник: Ракурс


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Парубий подписал новый Избирательный кодекс с открытыми списками (ФОТО)

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий 27 июля подписал законопроект о новом Избирательном кодексе с открытыми списками. Спикер парламента выразил надежду, что документ согласует и президент Владимир Зеленский

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