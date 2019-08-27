НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Поплавського

Михайло Поплавський – фігурант справи НАБУ. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/ua/n125988-nabu-vidkrylo-kryminalne-provadjennya-proty-poplavskogo.html

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Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації депутатом Верховної Ради Михайлом Поплавським.

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Провадження відкрито за ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу. Детективи перевіряють інформацію про можливе приховування Поплавським житлового будинку площею 1 тис. 67 кв. м. Фотознімки цього приміщення політик та співак регулярно оприлюднював на власних сторінках у соцмережах. Про це 27 серпня повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело.

За інформацією видання, за 2018 рік нардеп з «Волі народу» Михайло Поплавський задекларував 25 млн грн доходів та готівкових коштів 12 млн грн, 625 тис. євро і 485 тис. дол.

У 2017 році екс-ректор задекларував 37,1 млн грн доходів. Поплавський є власником трьох земельних ділянок площею 12 тис. 893 кв. м, 13 тис. 46 кв. м і 11 тис. 630 кв. м у Кіровоградській області, квартира в Києві площею 75,8 кв. м нежитлове приміщення в Угорщині площею 109 кв. м.

Раніше повідомлялося, що ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський зацікавив Національне агентство з питань запобігання корупції. НАЗК вивчало декларацію «співучого ректора», яку він подав у 2017 році.