Фото на документы: осенью в Украине появятся новые правила

Фото на документы: в Украине вводят новые правила. Фото: "Дело"

https://racurs.ua/n125985-foto-na-dokumenty-v-ukraine-vvodyat-novye-pravila.html

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Фотографии на документы в Украине будут делать по новым правилам. Правительство отменило одно из самых спорных требований, разрешив фотографироваться на паспорт в головном уборе.

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Изменения вступят в силу с октября 2019 года, сообщает правительственный портал.

При оформлении документов учитываются рекомендации Международной организации гражданской авиации. Указанные изменения к правилам помогут облегчить процесс фотографирования на документы, а также устранят сложности для представителей разных религиозных конфессий.

При этом обязательными требованиями к фото на паспорт остаются: фотографирование исключительно в анфас, взгляд в объектив, открытые лоб и лицо, видимость плеч человека и лицо на 70−80% площади снимка.

Напомним, что с 1 июля в Украине выросла стоимость оформления документов. В частности, изменилась цена паспорта гражданина Украины, загранпаспорта, а также биометрического удостоверения для иностранцев.