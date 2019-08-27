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Фото на документы: в Украине вводят новые правила. Фото: "Дело"

Фото на документы: осенью в Украине появятся новые правила

27 авг 2019, 17:07
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Фотографии на документы в Украине будут делать по новым правилам. Правительство отменило одно из самых спорных требований, разрешив фотографироваться на паспорт в головном уборе.

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Изменения вступят в силу с октября 2019 года, сообщает правительственный портал.

При оформлении документов учитываются рекомендации Международной организации гражданской авиации. Указанные изменения к правилам помогут облегчить процесс фотографирования на документы, а также устранят сложности для представителей разных религиозных конфессий.

При этом обязательными требованиями к фото на паспорт остаются: фотографирование исключительно в анфас, взгляд в объектив, открытые лоб и лицо, видимость плеч человека и лицо на 70−80% площади снимка.

Напомним, что с 1 июля в Украине выросла стоимость оформления документов. В частности, изменилась цена паспорта гражданина Украины, загранпаспорта, а также биометрического удостоверения для иностранцев.

Источник: Ракурс


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