Экс-начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин. Фото: Андрей Новицкий

https://racurs.ua/n125991-antikorrupcionnoe-buro-otkrylo-esche-odno-proizvodstvo-protiv-eks-rukovoditelya-policii-odesskoy.html

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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против экс-начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина.

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Экс-милиционера подозревают в том, что он не указал в декларации за 2017 год средств на сумму более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан — 484 тыс. грн. Продолжается расследование по ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Об этом 27 августа сообщают «Українські новини».

Ранее НАПК выявило в декларации Головина за 2017 год признаки декларирования недостоверной информации. Установлено, что он не задекларировал принадлежащие ему автомобиль, квартиру и квартиру жены. Также в декларации не были указаны сведения о его доходах и доходах жены.

Напомним, Антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации депутатом Верховной Рады Михаилом Поплавским. Детективы проверяют, не скрывал ли политик жилой дом, фотографии которого регулярно публиковал в социальных сетях. Речь идет о доме площадью 1 тыс. 67 кв. м.