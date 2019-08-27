До лав ЗСУ призиватимуть строковиків. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n125993-u-sluzi-narodu-povidomyly-chy-pereyde-ukrayina-na-kontraktnu-armiu.html

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Партія «Слуга народу» готує проекти законів про військову службу та альтернативну службу.

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У Зеленського поки не планують переходити повністю на контрактну армію та залишать чинну систему призову. Про це в інтерв’ю «Лівому берегу» заявила народний депутат від «Слуги народу» Анна Коваленко.

За її словами, форма комплектування армії залишиться змішаною з низки причин. При цьому політики будуть вносити зміни до законів «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну службу». Крім того, готуються системні зміни щодо комплектування батальйонів територіальної оборони, системи мобілізації та громадського резерву.

Коваленко додала, що наразі представники «Слуги народу» працюють над чотирма великими блоками законопроектів для реформування оборонної галузі.

Як відомо, в Україні існує змішана форма комплектації Збройних сил. Частину призивають на строкову службу, частина служить за контрактом.

Нагадаємо, з квітня по червень в Україні пройшов весняний призов на строкову службу. У рамках призовної кампанії планується призвати понад 18 тис. осіб.