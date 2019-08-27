Володимир Зеленський, президент України, визначився з новим керівником Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області. Він підписав указ, яким призначив на цю посаду Сергія Болдиря.

Указ № 629/2019 сьогодні було оприлюднено на сайті глави держави.

Також сьогодні глава держави підписав інший указ, яким звільнив Болдиря з посади голови Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління СБУ. Цю посаду Болдирь займав із 2016 року. В 2017 році тодішній президент Петро Порошенко підписав указ, яким присвоїв йому звання генерал-майора.

Болдирь народився 1973 року в Одесі. Є випускником Національної академії СБУ. Одружений, має двох синів.​

На посаді голови СБУ Київщини Болдир замінить Олега Велендюка, якого було звільнено 31 травня. Велендюк пропрацював на цій посаді з серпня 2018 року.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський призначив нового керівника СБУ Кіровоградської області. Ним став Олексій Петров, який раніше обіймав посаду голови Департаменту контррозвідки СБУ.