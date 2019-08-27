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Зеленський призначив Сергія Болдиря головою СБУ Київщини. Фото: sprotyv.info
Київська СБУ отримала нового керівникаhttps://racurs.ua/ua/n125992-zelenskyy-pryznachyv-novogo-kerivnyka-sbu-kyyivschyny.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, визначився з новим керівником Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області. Він підписав указ, яким призначив на цю посаду Сергія Болдиря.
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Указ № 629/2019 сьогодні було оприлюднено на сайті глави держави.
Також сьогодні глава держави підписав інший указ, яким звільнив Болдиря з посади голови Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління СБУ. Цю посаду Болдирь займав із 2016 року. В 2017 році тодішній президент Петро Порошенко підписав указ, яким присвоїв йому звання генерал-майора.
Болдирь народився 1973 року в Одесі. Є випускником Національної академії СБУ. Одружений, має двох синів.
На посаді голови СБУ Київщини Болдир замінить Олега Велендюка, якого було звільнено 31 травня. Велендюк пропрацював на цій посаді з серпня 2018 року.
Нагадаємо, що сьогодні Зеленський призначив нового керівника СБУ Кіровоградської області. Ним став Олексій Петров, який раніше обіймав посаду голови Департаменту контррозвідки СБУ.
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