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Ракурс
СБУ в Кировоградской области возглавил бывший контрразведчик Алексей Петров. Фото: nashigroshi.org

СБУ в Кировоградской области возглавил бывший контрразведчик

27 авг 2019, 13:41
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Алексей Петров, бывший контрразведчик Службы безопасности Украины, назначен на должность начальника областного управления СБУ в Кировоградской области. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

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На сайте Офиса президента одновременно появились два указа в отношении Петрова. Первым указом Зеленский сместил его с должности главы Департамента контрразведки СБУ, занимаемой Петровым с февраля 2017 года.

Вторым указом Петров назначен руководителем Главного управления СБУ в Кировоградской области.

СБУ в Кировоградской области возглавил бывший контрразведчик. Скриншот сайта президента

СБУ в Кировоградской области возглавил бывший контрразведчик. Скриншот сайта президента

Известно, что 10 октября 2015 года тогдашний президент Петр Порошенко наградил Петрова орденом Данила Галицкого за участие в боевых действиях на востоке Украины. В 2018 году Петрова, который также является доктором юридических наук, удостоили звания заслуженного юриста Украины.

Между тем напомним, что из-за бездействия правоохранителей в вопросе борьбы с незаконной добычей янтаря в Житомирской области Зеленский поручил и. о. главы СБУ Ивану Баканову заменить руководителя облуправления ведомства.

Источник: Ракурс


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