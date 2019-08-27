СБУ в Кировоградской области возглавил бывший контрразведчик Алексей Петров. Фото: nashigroshi.org

https://racurs.ua/n125977-sbu-v-kirovogradskoy-oblasti-vozglavil-byvshiy-kontrrazvedchik.html

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Алексей Петров, бывший контрразведчик Службы безопасности Украины, назначен на должность начальника областного управления СБУ в Кировоградской области. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

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На сайте Офиса президента одновременно появились два указа в отношении Петрова. Первым указом Зеленский сместил его с должности главы Департамента контрразведки СБУ, занимаемой Петровым с февраля 2017 года.

Вторым указом Петров назначен руководителем Главного управления СБУ в Кировоградской области.

Известно, что 10 октября 2015 года тогдашний президент Петр Порошенко наградил Петрова орденом Данила Галицкого за участие в боевых действиях на востоке Украины. В 2018 году Петрова, который также является доктором юридических наук, удостоили звания заслуженного юриста Украины.

Между тем напомним, что из-за бездействия правоохранителей в вопросе борьбы с незаконной добычей янтаря в Житомирской области Зеленский поручил и. о. главы СБУ Ивану Баканову заменить руководителя облуправления ведомства.