СБУ в Кіровоградській області очолив колишній контррозвідник Олексій Петров. Фото: nashigroshi.org

https://racurs.ua/ua/n125977-sbu-v-kirovogradskiy-oblasti-ocholyv-kolyshniy-kontrrozvidnyk.html

Ракурс

Олексій Петров, колишній контррозвідник Служби безпеки України, призначений на посаду керівника обласного управління СБУ в Кіровоградській області. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

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На сайті Офісу президента одночасно з’явилися два укази стосовно Петрова. Першим указом Зеленський звільнив його з посади глави Департаменту контррозвідки СБУ, яку він зайняв із лютого 2017 року.

Другим указом Петрова призначено керівником Головного управління СБУ в Кіровоградській області.

Відомо, що 10 жовтня 2015 року тодішній президент Петро Порошенко нагородив Петрова орденом Данила Галицького за участь у бойових діях на сході України. У 2018 році Петрова, який також є доктором юридичних наук, удостоїли звання заслуженого юриста України.

Між тим нагадаємо, що через бездіяльність правоохоронців у питанні боротьби з незаконним видобутком бурштину в Житомирській області Зеленський доручив в. о. глави СБУ Івану Баканову замінити керівника облуправління відомства.