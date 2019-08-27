Едема Бекірова відпустили з СІЗО в Криму. Фото: "Крим.Реалії"

https://racurs.ua/ua/n125974-krymskotatrskogo-aktyvista-edema-bekirova-vidpustyly-z-sizo-v-krymu-foto.html

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Едем Бекіров, кримськотатарський активіст, якого окупаційна влада Криму звинувачує у зберіганні боєприпасів, вийшов на свободу.

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Сьогодні в’язня Кремля випустили з Сімферопольського СІЗО. На волі він опинився за рішенням Центрального районного суду міста: на сьогоднішньому засіданні суддя змінив запобіжний захід Бекірову на зобов’язання явки до суду, повідомляє «Крим.Реалії».

Недавно Бекірову призначили чергову судово-медичну експертизу, щоби встановити, чи може кримськотатарський активіст перебувати у камері слідчого ізолятора за станом здоров’я.

У червні в Європейському суді з прав людини постановили, що Бекіров має перебувати у лікарні, і закликали Росію терміново звільнити його з-під варти. Незважаючи на це рішення, окупанти відмовилися переводити активіста до медзакладу.

Бекірова затримали 12 грудня 2018 року при в’їзді в окупований Крим. Російські силовики заявили, що він нібито намагався ввезти на півострів понад 10 кг тротилу та 190 бойових патронів.

Нагадаємо, що в травні адвокат Бекірова повідомляв про важкий стан здоров’я підзахисного.