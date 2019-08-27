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Эдема Бекирова выпустили из СИЗО в Крыму. Фото: "Крым.Реалии"

Активиста Бекирова выпустили из СИЗО в Крыму (ФОТО)

27 авг 2019, 13:32
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Эдем Бекиров, крымскотатарский активист, которого оккупационные власти Крыма обвиняют в хранении боеприпасов, вышел на свободу.

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Сегодня узника Кремля выпустили из Симферопольского СИЗО. На свободе он оказался по решению Центрального районного суда города: на сегодняшнем заседании судья изменил меру пресечения Бекирову на обязательство явки в суд, сообщает «Крым.Реалии».

Бекирова отпустили из СИЗО в Крыму. Фото: "Крымская солидарность"

Эдема Бекирова отпустили из СИЗО в Крыму. Фото: "Крымская солидарность"

Недавно Бекирову назначили очередную судебно-медицинскую экспертизу. Следствие пытается установить, может ли крымскотатарский активист находится в камере следственного изолятора по состоянию здоровья.

В июне в Европейском суде по правам человека постановили, что Бекиров должен находиться в больнице, и призвали Россию срочно освободить его из-под стражи. Несмотря на это решение, оккупанты отказались переводить активиста в медучреждение.

Бекирова задержали 12 декабря 2018 года при въезде в оккупированный Крым. Российские силовики заявили, что он якобы пытался перевезти на полуостров более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Напомним, что в мае адвокат Бекирова сообщал о тяжелом состоянии здоровья подзащитного.


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