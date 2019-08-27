Ракетные учения запланировала Украина. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n125995-rossiya-pytaetsya-pomeshat-raketnym-strelbam-v-odesskoy-oblasti-karta.html

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Ракетным стрельбам в Одесской области, которые запланировали украинские военнослужащие, планирует помешать Российская Федерация.

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Россия подготовила провокацию с целью усложнения очередного этапа испытаний отечественных ракетных комплексов. РФ перекрыла прилегающий к району пусков морской участок в Черном море. Об этом 27 августа сообщил «Украинский милитарный портал» со ссылкой на извещения NOTAM и морской предписание 352/19.

Отмечается, что ракетные пуски пройдут 30 и 31 августа на юге Одесской области. В это время будет ограничен доступ к мысам «Калфа», «Ледники» и 1−10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка. Именно на этом полигоне планируется испытать зенитно-ракетные комплексы «Нептун» и «Ольха».

В то же время Россия с 29 по 31 августа перекрыла прилегающий к закрытому воздушному пространству район в море. Отмечается, что этот район в течение трех дней будет опасен для плавания. Официальная трактовка российской стороны — для проведения ракетных стрельб.

Напомним, 26 августа в оккупированном Крыму военнослужащие Вооруженных сил РФ провели военные учения. Оккупанты провели учебно-боевые пуски ракет класса «воздух-воздух» с истребителей Су-30СМ.