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Літак Airbus A330 горів у аеропорту Пекіна. Фото: flickr.com

Авіалайнер із пасажирами загорівся в аеропорту Пекіна (ВІДЕО)

27 сер 2019, 19:34
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Пасажирський літак авіакомпанії Air China 27 серпня загорівся в аеропорту Пекіна.

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Інцидент стався у той момент, коли пасажири сідали в нього. Авіарейс мав прямувати до Токіо, але задимівся. Про це сьогодні повідомляє РБК із посиланням на японську телекомпанію NHK.

За інформацією авіакомпанії, дим пішов з вантажного відсіку. Екіпаж літака одразу після його появи прийняв протипожежні заходи та евакуював пасажирів. Наразі невідомо, чому виникла пожежа. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

У прес-службі міжнародного аеропорту Пекіна «Шоуду» заявили журналістам, що відкритого вогню на борту лайнера не було. Через задимлення рейс CA183 в Токіо скасували.

Нагадаємо, у травні під час пожежі літака Sukhoi Superjet 100 внаслідок аварійної посадки в московському порту «Шереметьєво» загинула 41 особа. Серед загиблих 40 пасажирів та один бортпровідник. Іншим 37 пасажирам та чотирьом членам екіпажу вдалося вижити. Серед постраждалих — громадянка України.


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