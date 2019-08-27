Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Перші 100 днів Зеленського: президент дав інтерв’ю про свої досягнення актору з серіалу «Слуга народу» (ВІДЕО)

27 сер 2019, 20:07
999

Володимир Зеленський, глава України, дав інтерв’ю з нагоди 100 днів свого президентства актору з серіалу «Слуга народу» Станіславу Боклану.

Loading...

Артист заявив, що за час 100 днів президентства Зеленського, в українців з’явилося дуже багато запитань. Відповідний відеоанонс інтерв’ю із Зеленським опублікували на сторінці студії «Квартал 95» у Facebook.

Доброго дня, пане президент Голоборо… Вибачте. Зеленський. Це я, ваш колишній прем'єр-міністр, — зазначив Боклан.

Актор додав, що в інтерв’ю президента запитають про його здобутки на посаді, про майбутні плани, про відносини з олігархом Ігорем Коломойським. Интерв’ю покажуть 31 серпня на каналі «1+1».

Нагадаємо, сьогодні минає 100 днів як Володимир Зеленський став президентом України. За цей час він встиг розпустити Верховну Раду, здійснити низку кадрових перестановок, провів дві телефонні розмови з главою РФ Володимиром Путіним, які стосувалися ситуацію на Донбасі й утримуваних Росією політв’язнів та військовополонених моряків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини за 27 серпня: перші 100 днів Зеленського, затримання Богатирьової в Києві

Сьогодні минає 100 днів з того моменту, коли Володимир Зеленський став президентом України. В ООН оголосили надзвичайне кліматичне становище, а питання повернення додому українських військовополонених моряків може вирішитися вже цього тижня

Новини України
22:21
Новини партнерів
Загрузка...