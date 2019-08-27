Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125998-pershi-100-dniv-zelenskogo-prezydent-dav-interv-u-pro-svoyi-dosyagnennya-aktoru-z-serialu-sluga.html

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Володимир Зеленський, глава України, дав інтерв’ю з нагоди 100 днів свого президентства актору з серіалу «Слуга народу» Станіславу Боклану.

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Артист заявив, що за час 100 днів президентства Зеленського, в українців з’явилося дуже багато запитань. Відповідний відеоанонс інтерв’ю із Зеленським опублікували на сторінці студії «Квартал 95» у Facebook.

Доброго дня, пане президент Голоборо… Вибачте. Зеленський. Це я, ваш колишній прем'єр-міністр, — зазначив Боклан.

Актор додав, що в інтерв’ю президента запитають про його здобутки на посаді, про майбутні плани, про відносини з олігархом Ігорем Коломойським. Интерв’ю покажуть 31 серпня на каналі «1+1».

Нагадаємо, сьогодні минає 100 днів як Володимир Зеленський став президентом України. За цей час він встиг розпустити Верховну Раду, здійснити низку кадрових перестановок, провів дві телефонні розмови з главою РФ Володимиром Путіним, які стосувалися ситуацію на Донбасі й утримуваних Росією політв’язнів та військовополонених моряків.