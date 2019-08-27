В Раде распределили руководящие посты в комитетах. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/n126000-v-rade-opredelilis-s-rukovoditelyami-parlamentskih-komitetov.html

Ракурс

Верховная Рада Украины нового созыва определилась с руководителями парламентских комитетов.

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Большинство комитетов возглавят представители политсилы «Слуга народа». Об этом стало известно 27 августа, за результаты подготовительной депутатской группы, сообщает лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает «РБК-Украина».

Следовательно, представители от «Слуги народа» будут председательствовать почти во всех комитетах. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики возглавит Николай Сольский, а в комитете по вопросам антикоррупционной политики будет председательствовать Анастасия Красносельская. Председателем комитета по вопросам бюджета будет Юрий Аристов, а Александр Ткаченко возглавит комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Олег Бондаренко будет председателем комитета по вопросам экологической политики и природопользования, Дмитрий Наталуха — комитета по вопросам экономического развития, Андрей Герус — комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, Михаил Радуцкий — комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Богдан Яременко — комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки возглавит Александр Завитневич, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства — Андрей Клочко, комитет по вопросам образования, науки и инноваций — Сергей Бабак, комитет по вопросам правовой политики — Ирина Венедиктова, комитет по вопросам правоохранительной деятельности — Денис Монастырский, комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Кальченко, комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов — Галина Третьякова, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — Даниил Гетманцев, а комитет по вопросам цифровой трансформации — Михаил Крячко.

Другие комитеты возглавят представители других партий:

Комитет по вопросам свободы слова — Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений — Дмитрий Лубинец (внефракционный)

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры — н/д (первый заместитель председателя Юлия Клименко, «Голос»)

Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС — Иванна Климпуш-Цинцадзе («Европейская солидарность»)

Комитет по вопросам молодежи и спорта — Андрей Кожемякин («Батькивщина»)

Напомним, партия «Слуга народа» хочет возглавить 21 комитет в украинском парламенте. В политической силе уже определились с комитетами, в которых хотят главенствовать.