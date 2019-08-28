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Кого первыми назначат в Кабмин, рассказали в «Слуге народа» — СМИ. Фото: Слово и дело

Кого первыми назначат в Кабмин, рассказали в «Слуге народа» — СМИ

28 авг 2019, 10:23
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Верховная Рада 29 августа должна назначить нового премьер-министра. Новый состав Кабинета министров могут сформировать в короткие сроки.

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Так, завтра планируют по президентской квоте назначить министров иностранных дел и обороны. Других членов правительства планируют утвердить на следующей неделе. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, в парламенте может возникнуть техническая проблема из-за назначения сразу нескольких новоизбранных нардепов из пропрезидентской партии в правительство. В связи с этим избранники должны написать заявления о сложении депутатских полномочий, а Центризбирком должен удовлетворить соответствующие обращения.

На проведение всех процедур потребуется некоторое время. Отмечается, что на кресло премьера заместителя председателя Офиса президента Алексея Гончарука лоббирует глава ведомства Андрей Богдан.

Как ранее сообщал «Ракурс», Верховная Рада определилась с руководителями парламентских комитетов. Большинство из них возглавят представители партии «Слуга народа».


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