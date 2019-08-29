Шуфрич рассказал, как будет бороться с пропагандой РФ, фото — Политек

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Народный депутат Нестор Шуфрич ответил на вопрос о том, как будет бороться с пропагандой Российской Федерации, если его изберут во главе профильного комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

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У одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в кулуарах Рады журналисты поинтересовались, как он будет защищать свободу слова в Украине, а также бороться с российской пропагандой. Нардеп, который постоянно комментирует события в Украине российским пропагандистским СМИ, ответил, что «время всегда по-разному оценивает, что является пропагандой, а что является настоящей информацией».

Шуфрич добавил, что «каждый человек должен иметь право получить информацию и ее оценить», а возглавляемый им комитет «будет бороться за это право — получать и предоставлять информацию».

В ответ на уточняющий вопрос журналистки о том, что Шуфрич дает интервью российским каналам, нардеп ответил: «Если у меня будут что-то спрашивать, мне не страшно отвечать. Сегодня каждый имеет право ответить».

Он вновь заявил, что свобода слова — это «не только право задать вопрос, но и право на него ответить».

Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Шуфрич имеет наилучшие шансы возглавить Комитет по вопросам свободы слова в Верховной Раде IX созыва. Нардеп от правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что президентская партия согласилась на его кандидатуру учитывая квотный принцип распределения должностей.

Шуфрич не такой уж плохой человек. Он хочет о свободе слова говорить, давайте посмотрим, как он будет это делать. Он очень хочет, а нам все равно, — сообщил Арахамия «Укринформу».

Напомним, что в августе Рада определилась с руководителями парламентских комитетов. Практически все из них будут возглавлять представители «Слуги народа»: только пять комитетов отойдут членам остальных политсил. В частности, комитет свободы слова возглавит Шуфрич.

Вчера партия «Голос» Святослава Вакарчука заявила о том, что назначение бывшего регионала Нестора Шуфрича на должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова вызывает возмущение. «Голос» обратился по этому поводу к президенту Владимиру Зеленскому и депутатов от «Слуги народа».

«Голос» назвал Шуфрича политиком, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию. Представитель «Европейской Солидарности» Виктория Сюмар назвала назначение Шуфрича «плевком в лицо украинской журналистике».