Шуфрич розповів, як буде боротися з пропагандою РФ, фото — Політека

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Народний депутат Нестор Шуфрич відповів на питання про те, як буде боротися з пропагандою Російської Федерації, якщо його оберуть на чолі профільного комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

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В одного з лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя» в кулуарах Ради журналісти поцікавилися, як він захищатиме свободу слова в Україні, а також буде боротися із російською пропагандою. Нардеп, який постійно коментує події в Україні російським пропагандистським ЗМІ, відповів, що «час завжди по-різному оцінює, що є пропагандою, а що є справжньою інформацією».

Шуфрич додав, що «кожна людина повинна мати право отримати інформацію і її оцінити» і очолюваний ним комітет «буде боротися за це право — отримувати та надавати інформацію».

У відповідь на уточнююче запитання журналістки про те, що Шуфрич дає інтерв’ю російським каналам, нардеп відповів: «Якщо у мене щось питатимуть, мені не страшно відповідати. Сьогодні кожен має право відповісти»

Він знову заявив, що свобода слова — це «не тільки право задати питання, але й право на нього відповісти».

Депутат від «Опозиційною платформи — За життя» Шуфрич має найкращі шанси очолити Комітет з питань свободи слова у Верховній Раді IX скликання. Нардеп від правлячої партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що президентська партія погодилася на його кандидатуру з огляду на квотний принцип розподілу посад.

Шуфрич не така вже й погана людина. Він же хоче про свободу слова говорити, давайте подивимося, як він буде це робити. Він дуже хоче, а нам все одно, — повідомив Арахамія «Укрінформу».

Нагадаємо, що у серпні Рада визначилася з керівниками парламентських комітетів. Практично всі з них очолюватимуть представники «Слуги народу»: лише п’ять комітетів відійдуть членам решти політсил. Зокрема, комітет свободи слова очолить Нестор Шуфрич з «Опозиційної платформи — За життя».

Учора партія «Голос» Святослава Вакарчука заявила про те, що призначення колишнього регіонала Нестора Шуфрича на посаду голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова викликає обурення. «Голос» звернувся з цього приводу до президента Володимира Зеленського та депутатів від «Слуги народу».

«Голос» назвав Шуфрича політиком, який неодноразово демонстрував антиукраїнську позицію. Представник «Євросолідарності» Вікторія Сюмар назвала призначення Шуфрича «плювком в обличчя українській журналістиці».