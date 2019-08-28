Шуфрича призначили головою парламентського комітету — «Голос» і «ЄС» вимагають перегляду рішення. Фото: iamir.info

https://racurs.ua/ua/n126032-golos-vymagaie-vid-slugy-narodu-ne-dopuskaty-kolyshnih-regionaliv-do-uryadu.html

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Партія «Голос» Святослава Вакарчука заявила про те, що призначення колишнього регіонала Нестора Шуфрича на посаду голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова викликає обурення.

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З цього приводу «Голос» звернувся до президента Володимира Зеленського та депутатів від «Слуги народу» з вимогою не допустити до керівництва комітетами колишніх соратників Януковича. Про це повідомляє прес-служба партії.

Ми наполегливо закликаємо партію «Слуга народу» переглянути своє рішення: політик, який неодноразово демонстрував антиукраїнську позицію, не повинен очолювати парламентський комітет, — йдеться в заяві.

Зазначається, що під час голосування за призначення Шуфрича, яке відбулося вчора під час засідання підготовчої підгрупи нового парламенту, представник «Голосу» не підтримав це рішення, як і депутати від партії «Європейська солідарність».

У свою чергу представник «Євросолідарності» Вікторія Сюмар назвала призначення Шуфрича «плювком в обличчя українській журналістиці».

Раніше повідомлялося, що Рада визначилася з керівниками парламентських комітетів. Практично всі з них очолюватимуть представники «Слуги народу»: лише п’ять комітетів відійдуть членам решти політсил. Йдеться про комітет свободи слова (Нестор Шуфрич, «Опозиційна платформа — За життя»), комітет із прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій (Дмитро Лубинець, безпартійний), комітет транспорту й інфраструктури (Юлія Клименко, «Голос»), комітет інтеграції України до Євросоюзу (Іванна Климпуш-Цинцадзе, «Євросолідарність») і комітет молоді та спорту (Андрій Кожем’якін, «Батьківщина»).

Нагадаємо, перше засідання парламенту дев’ятого скликання відбудеться вже завтра, 29 серпня.