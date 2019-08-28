Суд арештував Богатирьову із можливістю застави у 6 млн гривень, скріншот трансляції судового засідання

https://racurs.ua/ua/n126035-sud-areshtuvav-bogatyrovu-iz-mojlyvistu-zastavy-u-6-mln-gryven.html

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Печерський суд Києва до 27 жовтня арештував очільницю Міністерства охорони здоров’я часів президентства Віктора Януковича Раїсу Богатирьову.

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Суд 28 серпня задовольнив клопотання прокуратури, яка вимагала взяти Богатирьову на 60 діб. Крім того, суд передбачив можливість внесення застави у сумі 6 млн грн, повідомляється в трансляції із зали засідань Печерського райсуду столиці.

Заставу за Богатирьову внесе нардеп Вадим Новинський. Відразу після рішення суду про це журналістам сказала екс-міністр юстиції Олена Лукаш, яка підтримувала Богатирьову в суді.

Екс-міністра затримали 27 серпня в аеропорту «Жуляни» у Києві.

У 2016 році Інтерпол відмовився оголошувати Богатирьову в розшук, а у серпні 2019 року Голосіївський райсуд Києва зобов’язав Генпрокуратуру закрити справу проти Богатирьової. Прокуратура Києва заявляла, що це рішення ухвалили без представника відомства, тому його оскаржать.

Богатирьова переховувалася від слідства майже п’ять років. Її підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах при наданні дозволів на закупівлю ліків.