Суд арестовал Богатыреву с возможностью залога в 6 млн грн

Суд арестовал Богатыреву с возможностью залога в 6 млн гривен, скриншот трансляции судебного заседания

https://racurs.ua/n126035-sud-arestoval-bogatyrevu-s-vozmojnostu-zaloga-v-6-mln-grn.html

Ракурс

Печерский суд Киева до 27 октября арестовал руководителя Министерства здравоохранения времен президентства Виктора Януковича Раису Богатыреву.

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Суд 28 августа удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая требовала арестовать Богатыреву на 60 суток. Кроме того, суд предусмотрел возможность внесения залога в сумме 6 млн грн, сообщается в трансляции из зала заседаний Печерского райсуда столицы.

Залог за Богатыреву внесет нардеп Вадим Новинский. Сразу после решения суда об этом журналистам сказала экс-министр юстиции Елена Лукаш, которая поддерживала Богатыреву в суде.

Экс-министра задержали 27 августа в аэропорту «Жуляны» в Киеве.

В 2016 году Интерпол отказался объявлять Богатыреву в розыск, а в августе 2019 года Голосеевский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру закрыть дело против Богатыревой. Прокуратура Киева заявляла, что это решение было принято без представителя ведомства, поэтому его обжалуют.

Богатырева скрывалась от следствия почти пять лет. Ее подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах при предоставлении разрешений на закупку лекарств.