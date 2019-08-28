Список «Слуги народа»: кто может заменить нардепов, которые пойдут в правительство, фото — Zahid.net

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Ракурс

В четверг, 29 августа, начнется работа новоизбранной Верховной Рады. Одной из первых задач парламента будет создание нового правительства. Часть нардепов, которых избрали в парламент в списке правящей партии «Слуга народа», фигурирует среди кандидатов на министерские портфели. В результате такой миграции их места в Раде займут следующие в партийном списке кандидаты.

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Движение «Честно» проанализировало, кто именно получит возможность стать народным депутатом от партии, которая завела по списку в парламент 124 нардепа. Среди потенциальных депутатов преимущественно участники студии «Квартал 95» и юристы.

№ 130 в списке — Анатолий Остапенко, директор юридической фирмы ООО «Альфаюрконсалтинг». Ранее занимал руководящие должности в других юридических объединениях. Остапенко родился 1 февраля 1968 года.

№ 131 — Татьяна Цыба — эксперт по медиакоммуникациям и медиаконсалтингу. В 2015 году она баллотировалась в Верховную Раду от УКРОПа в Оболонский район как беспартийная. Исполнительный директор консалтингового агентства «Media Masters», пресс-секретарь партии «Слуга народа».

№ 132 — юрист Иван Калаур, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Тернопольского национального экономического университета. Калаур родился 4 июля 1968 года. Работает преподавателем в течение 20 лет.

№ 133 — Юлия Гришина, управляющая партнерша юридической бизнес-школы «CTRL.School», профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко. Родилась 16 июня 1978 года в Киеве.

№ 134 — Ольга Руденко, менеджер по маркетинговым коммуникациям в ООО «Квартал 95». Родилась 29 мая 1979 в Киеве. Ранее занимала руководящие должности в сфере маркетинга и медиакоммуникаций.

№ 135 — Александр Копыленко, директор Института законодательства Верховной Рады Украины. Ранее он был членом ЦИК и советником председателя Рады. Копыленко родился 26 июня 1961 года в Киеве.

№ 136 — Сергей Мандзий. В 2015 году он баллотировался на пост мэра Хмельницкого от БПП как беспартийный, а также в Хмельницкий городской совет в округе № 2. Председатель общественных организаций «Хмельницкая платформа» и «Сильный город», Федерации хоккея Хмельницкой области, Совета Федерации хоккея Украины.

№ 137 — Александр Санченко, менеджер фестиваля «Atlas Weekend». Учредитель ООО «Мейн-стрим», ОО «Биржа молодежных проектов» и ОО «Всеукраинская ассоциация организаторов массовых музыкальных мероприятий». Родился 11 сентября 1988 года в Сумах. Сейчас является председателем Общественного совета при Фонде «ДержМолодьЖитло».

№ 138 — Денис Маслов, экс-судья Днепровского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области, адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения «ЛОУАТЕК», директор ООО «Авины Трейд». Родился он 1 августа 1983 года в Кривом Роге.

№ 139 — беспартийный и безработный Антон Швачко. Родился 11 декабря 1992 года в Сумах, закончил факультет маркетинга Сумского национального аграрного университета, получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности «Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог».

Напомним, что в августе избранник от «Слуги народа» добровольно отказался от мандата. Андрей Лысюк, ранее возглавлявший адвокатское объединение и консультант шоу «Следствие ведут экстрасенсы», отказался работать в Раде. Вместо нардепом стала Елена Хоменко, которая была 129-м номером в партийном списке.

«Слуга народа» — абсолютный победитель досрочных парламентских выборов 2019 года. Партия завела в парламент 124 нардепа по партийному списку и 130 мажоритарщиков. Впервые за период независимости Украины в Раде образуется монопартийная большинство. Представители партии Владимира Зеленского будут также иметь руководящие должности и большинство нардепов в комитетах.