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Взрыв дома в Дрогобыче: власти решили отселить всех жильцов. Фото: ГСЧС во Львовской области

Взрыв дома в Дрогобыче: всех жильцов отселят (ФОТО, ВИДЕО)

28 авг 2019, 17:30
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Взрыв дома в Дрогобыче, который произошел в ночь на 28 августа, сделал невозможным проживание в здании всех жильцов. По решению местных властей, обитатели уцелевшей части квартир будут отселены.

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Точного плана отселения людей у руководства города пока нет, подробности обещают озвучить в ближайшее время. На данный момент из здания эвакуировали более 100 человек, сообщает пресс-служба Дрогобычского горсовета.

Взрыв дома в Дрогобыче: власти решили отселить всех жильцов. Фото: Дрогобычский городской совет

Взрыв дома в Дрогобыче: власти решили отселить всех жильцов. Фото: Дрогобычский городской совет

Как рассказал журналистам мэр Дрогобыча Тарас Кучма, всего планируется отселить 64 семьи. Принимать жильцов разрушенного дома будут санатории Трускавца, представители которых уже согласились предоставить кров.

Следствие рассматривает три версии взрыва дома. Первая из них — газ, но ее считают маловероятной. Вторая — перепланировка. Согласно третьей версии, причиной обвала могли стать дожди, которые подмыли старый дом.

В связи с трагедией, которая унесла жизни двух человек и травмировала еще нескольких, в городе объявили двухдневный траур.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Напомним, что инцидент произошел в четырехэтажном жилом доме на улице Грушевского в Дрогобыче. Под завалами могут оставаться пять жильцов. Спасатели продолжают их искать.

Источник: Ракурс


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