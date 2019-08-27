Экологический завод Polestar в КНР. Фото: Motorauthority.com

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Компания Polestar (Полестар) завершила строительство и открыла завод по производству автомобилей в китайском городе Чэнду.

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Представители «Полестара» заявляют, что это предприятие — одно из самых экологических во всей Китайской Народной Республике. В цехах этого завода собирают первый автомобиль марки Polestar с индексом 1. На территории предприятия расположен испытательный полигон и открыт центр обслуживания клиентов. Об этом 27 августа сообщает Motorauthority.com

Автопроизводитель утверждает, что спортивное купе «Полестар 1» достаточно сложное в производстве, поскольку кузов создается из углеродного волокна. Для этого требуется особое оборудование. Ранее эти авто в тестовом режиме собирали в Швеции, но со временем производство перенесли на новый завод в Китае.

В основе автомобиля лежит платформа SPA с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. Под капотом машины гибридная установка, в состав которой входят два электромотора на задней оси и двухлитровый бензиновый двигатель спереди. Ее мощность 600 л. с и 1000 Нм крутящего момента.

Напомним, в декабре 2018 года автопроизводитель Polestar (Полестар) показал испытания гибридного купе с индексом 1. Эта машина — первая модель компании. Авто должно поступить в продажу во второй половине 2019 года. Начальная цена новинки 155 тыс. евро.