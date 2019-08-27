Первые 100 дней, как Владимир Зеленский на посту президента Украины. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский уже 100 дней на посту президента Украины. За это время гарант Конституции распустил Верховную Раду восьмого созыва и внес на рассмотрение парламента десятки законопроектов. Эти документы уже примут или отклонят народные депутаты новоизбранной ВРУ. Кроме того, президент отменил ряд указов бывшего президент Петра Порошенко, переименовал Администрацию президента в Офис президента, произвел много кадровых перестановок, посетил с официальными визитами ряд стран и принимал в Киеве иностранных гостей. Зеленский провел два телефонных разговора с главой РФ Владимиром Путиным, которые касались ситуации на Донбассе и удерживаемых Россией политзаключенных и военнопленных моряков.

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