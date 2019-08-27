Кандидатуру будущего премьер-министра выбрал Зеленский – СМИ. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n125978-kandidaturu-buduschego-premer-ministra-vybral-zelenskiy-smi.html

Ракурс

Новым премьер-министром Украины может стать заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

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Его кандидатуру предложит парламенту президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на собственные анонимные источники.

Отмечается, что в среду Зеленский и его команда из Офиса президента проведут консультации и собеседования по кандидатурам других членов правительства. Собеседование министров объясняется тем, что деятельность любого из них влияет на репутацию главы государства.

Гончарук имеет образование юриста и работал управляющим партнером в юридической фирме. В 2014 году он пытался попасть в парламент от партии «Сила людей», однако она набрала 0,1% голосов.

Затем Гончарук был внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко, который общался с олигархом Александром Онищенко. В 2015 году Гончарук возглавлял офис эффективного реагирования BRDO при финансировании Европейского Союза.

Весной этого года Гончарук познакомился с Андреем Богданом и попал на Банковую. Сейчас он сопровождает Зеленского на важных экономических встречах и во время рабочих поездок.

Как ранее сообщал «Ракурс», олигарх Игорь Коломойский заявлял, что Гончарук является одним из главных претендентов на премьерское кресло.