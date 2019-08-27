Кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра вибрав Зеленський – ЗМІ. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n125978-kandydaturu-maybutnogo-premier-ministra-vybrav-zelenskyy-zmi.html

Ракурс

Новим прем'єр-міністром України може стати заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук.

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Його кандидатуру запропонує парламенту президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на власні анонімні джерела.

Зазначається, що у середу Зеленський і його команда з Офісу президента проведуть консультації і співбесіди щодо кандидатур інших членів уряду. Співбесіда міністрів пояснюється тим, що діяльність будь-якого з них впливає на репутацію глави держави.

Гончарук має освіту юриста і працював керуючим партнером в юридичній фірмі. У 2014 році він намагався потрапити в парламент від партії «Сила людей», однак вона набрала 0,1% голосів.

Потім Гончарук був позаштатним радником міністра екології Ігоря Шевченка, який спілкувався з олігархом Олександром Онищенком. У 2015 році Гончарук очолював офіс ефективного реагування BRDO при фінансуванні Європейського Союзу.

Навесні цього року Гончарук познайомився з Андрієм Богданом і потрапив на Банкову. Зараз він супроводжує Зеленського на важливих економічних зустрічах і під час робочих поїздок.

Як раніше повідомляв «Ракурс», олігарх Ігор Коломойський заявляв, що Гончарук є одним з головних претендентів на прем'єрське крісло.