ВСУ потеряли в боях за Иловайск 220 бойцов. Фото: Украина.ру

https://racurs.ua/n126002-v-genshtabe-soobschili-o-poteryah-vsu-v-boyah-za-ilovaysk.html

Ракурс

Вооруженные силы Украины потеряли в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных.

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Еще 40 военнослужащих пропали без вести, а 44 получили ранения. Кроме того, 13 бойцов до сих пор в плену. Об этом 27 августа сообщили в Генштабе на запрос «BBC News Україна».

Больше всего военных ВСУ погибли во время выхода так называемым зеленым коридором. Да, именно 29 августа в Иловайскому котле погибли 129 человек, были ранены 18 человек, а 22 бойца пропали без вести. К погибшим добавлено число пропавших без вести, которых удалось идентифицировать по экспертизе ДНК.

Потери Вооруженных сил Украины не учитывают погибших бойцов добровольческих подразделений, которые воевали в Иловайске в августе 2014 года вместе с регулярной армией.

Напомним, в августе группа расследователей Forensic Architecture из Великобритании опубликовала новые данные расследования относительно участия РФ в войне на Донбассе. Специальная программа проанализировала 2,5 тыс. часов видео на YouTube и расследователи насчитали 300 единиц российской военной техники в боях за Иловайск.