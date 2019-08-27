Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Кремле поддерживают идею встречи Зеленского и Путина. Фото: ВВС

В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского и Путина

27 авг 2019, 21:22
999

Кремль поддерживает идею проведения саммита в «нормандском формате» в ближайшее время.

Loading...

В Москве хотят, чтобы встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России дала какие-то результаты. Об этом в эфире российского «1 канала» заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, 27 августа сообщает «Обозреватель».

Очень активно идет разговор о возобновлении работы нормандского формата на высшем уровне. Эту идею поддерживают все — и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин. Нужна результативность, — отметил представитель главы РФ.

Песков подчеркнул, что решение о проведении встречи будет принято после проведенной экспертной оценки результативности переговоров.

Напомним, в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча глав «нормандской четверки» на высшем уровне состоится в сентябре. При этом он не назвал конкретные даты проведения встречи, а лишь отметил, что обсудил план саммита с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 27 августа: первые 100 дней Зеленского, задержание Богатыревой в Киеве

Сегодня исполняется 100 дней с того момента, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины. В ООН объявили чрезвычайное климатическое положение, а вопрос возвращения домой украинских военнопленных моряков может решиться уже на этой неделе

Новости Украины
22:21
Новости партнеров
Загрузка...