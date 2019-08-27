В Кремле поддерживают идею встречи Зеленского и Путина. Фото: ВВС

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Ракурс

Кремль поддерживает идею проведения саммита в «нормандском формате» в ближайшее время.

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В Москве хотят, чтобы встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России дала какие-то результаты. Об этом в эфире российского «1 канала» заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, 27 августа сообщает «Обозреватель».

Очень активно идет разговор о возобновлении работы нормандского формата на высшем уровне. Эту идею поддерживают все — и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин. Нужна результативность, — отметил представитель главы РФ.

Песков подчеркнул, что решение о проведении встречи будет принято после проведенной экспертной оценки результативности переговоров.

Напомним, в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча глав «нормандской четверки» на высшем уровне состоится в сентябре. При этом он не назвал конкретные даты проведения встречи, а лишь отметил, что обсудил план саммита с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.