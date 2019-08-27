У Кремлі підтримують ідею зустрічі Зеленського й Путіна. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n126001-u-kremli-zrobyly-zayavu-schodo-zustrichi-zelenskogo-y-putina.html

Ракурс

Кремль підтримує ідею проведення саміту «нормандському форматі» найближчим часом.

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У Москві хочуть, щоб зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії дала якісь результати. Про це в ефірі російського «1 каналу» заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, 27 серпня повідомляє «Обозреватель».

Дуже активно йде розмова про відновлення роботи нормандського формату на вищому рівні. Цю ідею підтримують всі — і Берлін, і Париж, і президент Зеленський, і президент Путін. Потрібна результативність, — зазначив представник глави РФ.

Пєсков наголосив, що рішення про проведення зустрічі буде прийнято після проведеної експертної оцінки результативності переговорів.

Нагадаємо, у серпні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч глав «нормандської четвірки» на найвищому рівні відбудеться у вересні. При цьому він не назвав конкретні дати проведення зустрічі, а лише зазначив, що обговорив план саміту з президентами Росії Володимиром Путіним і України Володимиром Зеленським.